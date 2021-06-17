إسرائيل تنتظر "حلولا إبداعية" لإنهاء ملف ترسيم الحدود مع لبنان

التقت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، الوسيط الأمريكي جون ديروشر، ضمن إطار المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان حول حدودهما البحرية المتنازع عليها.

وقالت الحرار، التي تولت منصبها هذا الأسبوع، لديروشر عن المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل: "على الرغم من القضية القانونية القوية لإسرائيل، نحن مستعدون للنظر في حلول إبداعية لإنهاء هذا الملف".

وانضم الى اجتماع الحرار، الرئيس المؤقت للسفارة الأمريكية في إسرائيل، مايكل راتني، ومدير عام وزارة الطاقة، عودي اديري.

وشددت الحرار على أن "المفاوضات الجارية مع لبنان لها أهمية قصوى على الرغم من الانتقال الحكومي الأخير"، مشيرة إلى أن "الهدف من المفاوضات هو إيجاد حل للنزاع الحدودي البحري، يمكن من تنمية الموارد الطبيعية لصالح سكان المنطقة".

وكان ديروشر، قد التقى الاثنين الماضي، بالرئيس اللبناني ميشال عون، الذي أعلم الجانب الأمريكي أنه حريص على متابعة المفاوضات، مشددا على "الضغط من أجل محادثات عادلة دون شروط مسبقة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"