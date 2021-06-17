قنصلية: هونغ كونغ تضيف سبوتنيك V إلى قائمة اللقاحات المعترف بها

قالت القنصلية الروسية في هونغ كونغ، إن حكومة هذه المنطقة الصينية أضافت لقاح سبوتنيك V، الروسي المضاد لكوفيد-19، إلى قائمة اللقاحات المعترف بها في المنطقة.

وأضافت القنصلية العامة الروسية، في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "أدرجت حكومة هونغ كونغ، لقاح سبوتنيك V في قائمة اللقاحات المضادة لكوفيد، المعترف بها في هونغ كونغ".

وتابعت القنصلية: "وبهذا الشكل، بالنسبة لسكان المدينة والمقيمين فيها الذين تم تطعيمهم بالكامل بهذا اللقاح الروسي (بشرط مرور 14 يوما بعد حقن المكون الثاني من اللقاح)، سيتم تخفيض الحجر الصحي الإلزامي، عند الوصول من روسيا - من 21 يوما إلى 14 يوما من الحجر الصحي و 7 أيام من المراقبة الذاتية".

وقال بيان القنصلية إنه يجب على القادم إلى هونغ كونغ، "عند ركوب الطائرة، أن يحمل شهادة تطعيم، ونتيجة اختبار سلبية بخصوص كوفيد-19 تم تقديمه قبل 72 ساعة على الأقل من إقلاع الطائرة، وحجز أحد فنادق الحجر الصحي لمدة 14 يوما".

المصدر: نوفوستي