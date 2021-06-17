بعد أكثر من 150 عاما.. أمريكا تكرس يوم 19 يونيو للاحتفال بانتهاء العبودية

أعلن مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجعل من يوم 19 يونيو، عطلة اتحادية بمناسبة انتهاء استعباد الأمريكيين للسود.

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وأحال المجلس مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للمصادقة عليه، حيث يعتزم الأخير التوقيع على القانون في مراسم تقام بالبيت الأبيض عصر اليوم الخميس.

وتحيي المناسبة ذكرى يوم دارت أحداثه عام 1865 عندما أبلغ جنرال بجيش الاتحاد مجموعة من العبيد في تكساس بأنهم أصبحوا طلقاء قبل عامين بموجب إعلان التحرير الذي أصدره الرئيس أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية.

وفي أثناء المداولات بمجلس النواب، ظهرت شيلا جاكسون لي النائبة الديمقراطية عن ولاية تكساس إلى جوار صورة شهيرة بالأبيض والأسود لرجل سلخت السياط ظهره خلال فترة عبوديته.

وقالت إنها طرحت مشروع القانون بمجلس النواب لجعل التاسع عشر من يونيو عطلة على مستوى البلاد "بمناسبة انتهاء العبودية - معصية أمريكا الأصلية- والاحتفال بالحدث".

وأيد مشروع القانون 415 عضوا مقابل اعتراض 14. وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع القانون بالإجماع يوم الثلاثاء.

يأتي ذلك، بعد عام من احتجاجات عصفت بالولايات المتحدة بسبب الاستياء من العنصرية وأساليب الشرطة في أعقاب مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي بمدينة منيابوليس.

المصدر: رويترز