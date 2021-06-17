سيناتور أمريكي: إدارة بايدن تدرك ضرورة العمل مع روسيا لمنع وقوع حرب نووية

صرح السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بوب مينينديز بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرك ضرورة العمل مع روسيا من أجل تفادي وقوع حرب نووية.

وقال السيناتور الذي يترأس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ، في بيان له إن "الرئيس بايدن أكد بوضوح أن إدارته تدرك المبدأ المهم، الذي يتمثل في ضرورة العمل مع روسيا بشأن قضايا الرقابة على الأسلحة من أجل ضمان عدم وقوع حرب نووية".

إقرأ المزيد

ورحب بإقامة الحوار بشأن مسائل الاستقرار الاستراتيجي وأعرب عن أمله بإحراز تقدم ملموس في خفض مخاطر وقوع نزاعات مسلحة.

وأكد أن لجنته ستواصل مراقبة سياسات الإدارة الأمريكية تجاه روسيا لضمان "تجاوب خطاب الإدارة مع أعمالها".

ويأتي ذلك في أعقاب القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف، التي تم خلالها الاتفاق على إطلاق حوار حو الاستقرار الاستراتيجي والرقابة على الأسلحة.

المصدر: "إنترفاكس"