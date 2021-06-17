اليابان.. تغطية وجه إلهة الرحمة البوذية "كانون" بقناع أملا بنهاية جائحة كورونا

تسلق عمال في اليابان تمثالا عملاقا لإلهة بوذية، لوضع قناع مصنوع خصيصا على وجهه، في عمل من المفترض أن يكون بمثابة صلاة لنهاية جائحة فيروس كورونا.

واستغرق الأمر ثلاث ساعات من قبل أربعة عمال لحمل القناع الضخم على الحبال حتى ارتفاع 57 مترا للتمثال الأبيض الهائل لإلهة الرحمة البوذية المعروفة باسم "كانون" في معبد هوكو كوجي أيزو بيتسوين في إقليم فوكوشيما.

وقام العمال بعد ذلك برفع القناع المصنوع من قماش شبكي بلون وردي وزنه 35 كيلوغراما على النصف السفلي من وجه التمثال.

وبني هذا التمثال منذ 33 عاما وهو أجوف ومزود بدرج حلزوني يمكن صعوده إلى ارتفاع كتف الإلهة.

ويزور الناس التمثال، الذي يحمل طفلا، للصلاة من أجل الولادة الآمنة للأطفال وطلب البركات لمواليدهم.

وبحسب مدير المعبد تاكومي هوريغاني، فإن العمال توصلوا إلى فكرة قناع الوجه خلال مناقشات حول ترميم التمثال بعد أن تضرر في زلزال في فبراير 2021.

وأضاف أنهم يخططون لإبقاء القناع على التمثال حتى تتم السيطرة على وباء كورونا في اليابان.

المصدر: "مونت كارلو"