معهد أبحاث: تسجيل 19 سلالة من كورونا في ولاية ساو باولو البرازيلية

أفاد مركز بوتانتان البرازيلي للأبحاث، الأربعاء، بتسجيل 19 سلالة على الأقل من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في ولاية ساو باولو جنوب البرازيل.

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وأوضح مركز بوتانتان، في بيان: "تدور في ولاية ساو باولو 19 نسخة من فيروس كورونا على الأقل، وتعتبر نسخة P.1 (الأمازونية) الأكثر انتشارا حيث تم رصدها في 89.9% من الحالات".

وأضاف البيان أن المركز الثاني من حيث الانتشار تحتله النسخة البريطانية التي تم تسجيلها في 4.2% من الحالات.

وتعتبر ولاية ساو باولو الأولى في البرازيل من حيث كثافة السكان ويقطنها 46 مليون شخص، ويأتي من نصيبها العدد الأكبر من المصابين.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة بـ17.628 مليون إصابة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند ب493 ألف متوف، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات