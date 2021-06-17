كوستاريكا ترفض توريدات لقاح "سينوفاك" الصيني

رفضت السلطات الصحية في كوستاريكا توريدات لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت السلطات يوم الثلاثاء، إلى أنها أجرت دراسات لنتائج التجارب السريرية المتاحة للقاح "سينوفاك"، وقررت رفض التوريدات.

واعتبرت سلطات كوستاريكا اللقاح الصيني غير فعال إلى درجة كافية حتى الآن.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية وافقت على استخدام لقاح "سينوفاك" في 1 يونيو الجاري، بينما تم إعطاء أكثر من 430 مليون جرعة من اللقاح للناس حول العالم، وهو مستخدم في مختلف الدول في آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

وكانت أوروغواي قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن اللقاح الصيني بلغت فاعليته نسبة الـ 90% في منع إصابات خطيرة تتطلب العناية المركزة أو قد تؤدي للوفاة.

المصدر: "رويترز" + RT