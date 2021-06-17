الشرطة الإيطالية تبطل مفعول قنبلة وضعت في سيارة مسؤول محلي

تمكنت الشرطة الإيطالية، يوم الأربعاء، من إبطال مفعول قنبلة اكتشفت في سيارة مسؤول محلي، فيما وصفت رئيسة بلدية روما الحادث بأنه "خطير للغاية".

وكتبت رئيسة البلدية فيرجينيا راجي في تغريدة: "تم العثور على قنبلة في سيارة ماركو دوريا، رئيس فريق إعادة تطوير الحدائق والفيلات التاريخية في روما"، مضيفة أنها تعرب عن تضامنها مع المسؤول المستهدف.

وكان ماركو دوريا وُضع في السابق تحت حماية الشرطة بعد أن تلقى تهديدات مرتبطة بإدانته لأشخاص يشغلون المباني التاريخية بشكل غير قانوني.

المصدر: RT