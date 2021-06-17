أوكرانيا.. الكشف عن شبكة قرصنة إلكترونية استهدفت جامعات أمريكية وشركات كورية جنوبية

كشفت الشرطة الأوكرانية عن شبكة قرصنة تقف وراء هجمات إلكترونية استهدفت جامعات في الولايات المتحدة وشركات في كوريا الجنوبية، متسببة في خسائر قيمتها نصف مليار دولار.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن "القراصنة هاجموا أربع شركات كورية جنوبية في عام 2019 بفيروس تشفير، أدى إلى حجب الخوادم الداخلية وأجهزة الكومبيوتر للعاملين بها".

وأضافت أن "الشركات المتضررة اضطرت لسداد فدى لفك تشفير المعلومات"، دون أن تذكر أسماء الشركات أو قيمة الفدى المسددة.

وأشارت إلى أن "المتسللين استهدفوا هذا العام البيانات الشخصية والسجلات المالية لكلية طب جامعة ستانفورد، وجامعتي كاليفورنيا وميريلاند".

ولفتت إلى أنه "تمت مداهمة منازل المشتبه بهم، ومصادرة معدات وحوالي 5 ملايين غريفنا (185 ألف دولار) نقدا".

المصدر: "أسوشيتد برس"