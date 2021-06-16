تنظيم "بوكو حرام" يؤكد وفاة زعيمه التاريخي ويعلن تعيين خلف له

أكد تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في نيجيريا مقتل زعيمه التاريخي أبوبكر شيكاو، الذي قالت تقارير إنه لقي حتفه خلال معارك ضد "تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا".

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن تأكيد وفاة شيكاو جاء في فيديو قصير لخلفه المدعو باكورا مودو.

وفي مايو الماضي، ذكرت تقارير إعلامية أن شيكاو أصيب بجروح خطيرة بعدما حاول أن ينتحر حتى لا يقع في قبضة مسلحين تابعين لـ"داعش"، بعد اشتباكات بين التنظيمين الإرهابيين في ولاية بورنو، شمالي نيجيريا.

وبرز شيكاو على مستوى عالمي بعد سنة 2014، عندما قامت جماعته المتطرفة بخطف المئات من تلميذات المدارس، وانطلقت حملة واسعة، وقتئذ، من أجل تحريرهن.

المصدر: وكالات