هدية بوتين لبايدن

أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن تبادلا الهدايا خلال لقائهما في جنيف يوم الأربعاء.

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وقال بيسكوف إن بوتين أهدى للرئيس الأمريكي مجموعة "موسكو" من أدوات الكتابة المزركشة بالتزيينات الروسية التقليدية المعروفة بـ "خوخلوما".

من جهته، أفاد البيت الأبيض بأن بايدن أهدى لبوتين نظارة شمسية وتمثال كريستال صغيرا لجاموس أمريكي.

وأجرى بوتين وبايدن يوم الأربعاء محادثات في جنيف السويسرية، أسفرت عن صدور إعلان مشترك لهما حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي"، كما عقد الرئيسان مؤتمرين صحفيين منفردين.

المصدر: "نوفوستي"