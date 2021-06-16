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طائرة فرنسية متوجهة إلى نيويورك تهبط اضطراريا في مدينة بريست

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طائرة فرنسية متوجهة إلى نيويورك تهبط اضطراريا في مدينة بريست
Reuters /FW1F/Alex Smith/FW1F/Mark Potte
طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية
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أفادت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن إحدى طائرتها المتوجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية هبطت اضطراريا في مطار مدينة بريست الفرنسية "لأسباب طبية".

وكانت الطائرة قد غادرت مطار شارل ديغول في وقت مبكر من بعد الظهر، واضطرت إلى الالتفاف نحو بريست لأن "الحالة الصحية لأحد الركاب تطلبت مساعدة طبية طارئة"، وفق ما نقلته صحيفة "لوفيغارو" عن شركة الطيران.

وأوضحت "لوفيغارو" أنه من المتوقع أن تستأنف الطائرة رحلتها إلى نيويورك بعد ساعات.

المصدر: "لوفيغارو"

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