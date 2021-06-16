مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب قمته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن
يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤتمرا صحفيا عقب أول قمة له مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استضافتها اليوم الأربعاء مدينة جنيف السويسرية.
بوتين: بحثنا مع بايدن الاستقرار الاستراتيجي والنزاعات الإقليمية
بوتين: توصلنا مع بايدن إلى اتفاق حول إعادة السفيرين الروسي والأمريكي لمكان عملهما قريبا
بوتين: اتفقنا مع بايدن على بدء مشاورات بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية حول كل اتجاهات التعاون
بوتين: بدا لي أن الجانب الأمريكي مصمم على إيجاد حلول للقضايا العالقة
بوتين: لم ألاحظ أي عدائية خلال القمة مع بايدن
بوتين بعد القمة مع بايدن: الجانبان أبديا رغبة في إيجاد سبل لتقريب المواقف
بوتين: أغلب الهجمات السيبرانية في العالم تنفذ من داخل الولايات المتحدة
بوتين: اتفقنا مع بايدن على بدء مشاورات حول قضية الهجمات السيبرانية
بوتين: الولايات المتحدة لم ترد على طلبات توضيح وجهتها روسيا بشأن الهجمات السيبرانية
بوتين: نافالني انتهك القانون وهو أراد أن يتم اعتقاله عندما قدم إلى روسيا
بوتين: لدينا التزام واحد حول أوكرانيا وهو الإسهام في تطبيق اتفاقات مينسك لتسوية الأزمة
بوتين: روسيا لا تنفذ أي تدريبات عسكرية على حدود الولايات المتحدة التي تجري مناورات قرب حدودنا
بوتين: بحثنا مع بايدن قضية حقوق الإنسان بمبادرة منه
بوتين حول وصفه بالقاتل من قبل بايدن: أنا مرتاح إزاء توضيحات الرئيس الأمريكي
بوتين: الولايات المتحدة أعلنت روسيا عدوا لها
بوتين: خسائر الولايات المتحدة من العقوبات ليست أقل من خسائر روسيا
بوتين حول قضية تبادل السجناء: يمكن إيجاد توافق مع الولايات المتحدة
بوتين: لدى روسيا والولايات المتحدة تفاهم حول مسألة الخطوط الحمراء
بوتين: نتعاطف مع الطرف الأمريكي حول تداعيات اقتحام الكونغرس ولا نريد تكرار أي شيء مماثل في روسيا
بوتين: المحادثات مع بايدن كانت مثمرة وهناك بارقة أمل فيما يخص بناء الثقة المتبادلة
بوتين: من الصعب أن نقول الآن ما إذا سيحدث تحسن في العلاقات الروسية الأمريكية
بوتين: بايدن سياسي بناء ومحترف
بوتين: لا توجد لدي أي أوهام بعد اللقاء مع بايدن
يتبع...