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بوتين: لم يكن هناك ضغط من قبل أي من الطرفين خلال لقائي مع بايدن

مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب قمته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن

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يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤتمرا صحفيا عقب أول قمة له مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استضافتها اليوم الأربعاء مدينة جنيف السويسرية.

بوتين: بحثنا مع بايدن الاستقرار الاستراتيجي والنزاعات الإقليمية 

بوتين: توصلنا مع بايدن إلى اتفاق حول إعادة السفيرين الروسي والأمريكي لمكان عملهما قريبا  

بوتين: اتفقنا مع بايدن على بدء مشاورات بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية حول كل اتجاهات التعاون    

بوتين: بدا لي أن الجانب الأمريكي مصمم على إيجاد حلول للقضايا العالقة     

بوتين: لم ألاحظ أي عدائية خلال القمة مع بايدن       

بوتين بعد القمة مع بايدن: الجانبان أبديا رغبة في إيجاد سبل لتقريب المواقف   

بوتين: أغلب الهجمات السيبرانية في العالم تنفذ من داخل الولايات المتحدة      

بوتين: اتفقنا مع بايدن على بدء مشاورات حول قضية الهجمات السيبرانية

بوتين: الولايات المتحدة لم ترد على طلبات توضيح وجهتها روسيا بشأن الهجمات السيبرانية      

بوتين: نافالني انتهك القانون وهو أراد أن يتم اعتقاله عندما قدم إلى روسيا       

بوتين: لدينا التزام واحد حول أوكرانيا وهو الإسهام في تطبيق اتفاقات مينسك لتسوية الأزمة       

بوتين: روسيا لا تنفذ أي تدريبات عسكرية على حدود الولايات المتحدة التي تجري مناورات قرب حدودنا

بوتين: بحثنا مع بايدن قضية حقوق الإنسان بمبادرة منه

بوتين حول وصفه بالقاتل من قبل بايدن: أنا مرتاح إزاء توضيحات الرئيس الأمريكي

بوتين: الولايات المتحدة أعلنت روسيا عدوا لها

بوتين: خسائر الولايات المتحدة من العقوبات ليست أقل من خسائر روسيا

بوتين حول قضية تبادل السجناء: يمكن إيجاد توافق مع الولايات المتحدة


بوتين: لدى روسيا والولايات المتحدة تفاهم حول مسألة الخطوط الحمراء


بوتين: نتعاطف مع الطرف الأمريكي حول تداعيات اقتحام الكونغرس ولا نريد تكرار أي شيء مماثل في روسيا

بوتين: المحادثات مع بايدن كانت مثمرة وهناك بارقة أمل فيما يخص بناء الثقة المتبادلة

بوتين: من الصعب أن نقول الآن ما إذا سيحدث تحسن في العلاقات الروسية الأمريكية

بوتين: بايدن سياسي بناء ومحترف


بوتين: لا توجد لدي أي أوهام بعد اللقاء مع بايدن

يتبع...

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