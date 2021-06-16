انسحاب مرشح ثالث من السباق الرئاسي الإيراني

أعلن الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي، اليوم الأربعاء، انسحابه من الانتخابات الرئاسية الإيراني، المقرر إجراؤها بعد غد الجمعة.

ودعا جليلي إلى التصويت لصالح المرشح إبراهيم رئيسي.

يذكر أن جليلي هو المرشح الثالث الذي يعلن اليوم انسحابه من السباق الرئاسي الإيراني بعد أن أعلن كل من محسن مهر علي زادة وعلي رضا زاكاني انسحابهما من الانتخابات.

وكان مجلس صيانة الدستور في إيران، قد أيد أهلية 7 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية وهم:

رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي.

أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي.

الأمين السابق لمجلس الأمن القومي، سعيد جليلي.

رئيس مركز الأبحاث في البرلمان، علي رضا زاكاني.

نائب رئيس البرلمان الإيراني، أمير حسين قاضي زادة هاشمي.

محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي.

رئيس اتحاد رياضة "الزورخانة"، وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة، محسن مهر علي زادة.

وأقصى مجلس صيانة الدستور الرئيس السابق لمجلس الشورى، علي لاريجاني، والرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد، والنائب الحالي لرئيس الجمهورية الإصلاحي، إسحاق جهانغيري، من قائمة المرشحين للسباق الرئاسي.

وتسعى السلطات في إيران إلى تسجيل نسبة انتخابات عالية في هذه الانتخابات الرئاسية، بعد تسجيل أدنى نسبة اقتراع في تاريخ الجمهورية الإسلامية في الانتخابات البرلمانية عام 2020، وهو ما نسب إلى جائحة كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

المصدر: RT