رجل مسلح يطلق النار على عناصر شرطة أمريكية في تكساس

فتح رجل مجهول، اليوم الأربعاء، النار على مجموعة عناصر بالشرطة الأمريكية في مدينة هاني غروف بولاية تكساس في هجوم أسفر عن إصابة أحدهم.

وأوضحت شرطة المدينة، في بيان نشرته عبر "فيسبوك"، أن أحد ضباطها تلقى في الساعة 23:00 (04:00 بتوقيت غرينيتش) بلاغا حول وقوع خلاف عائلي في شارع هيكوري، ووصل إلى مكان الحادث حيث انضم إليه ضابط آخر، وواجها رجلا يعتقد أنه كان مسلحا ببندقية وفتح النار عليهما.

وأصاب الرجل ضابط الشرطة الذي وصل أولا إلى الموقع وتمكن زميله من نقله إلى مكان آمن ليتم لاحقا إيصاله إلى مستشفى حيث يقع في حالة مستقرة.

ونشرت السلطات المحلية وحدات كبيرة من قوات الأمن أمام منزل المهاجم حيث لا تزال تجري عملية للقبض على مطلق النار، بينما تم إخلاء سكان المنطقة.

المصدر: RT