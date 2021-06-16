جونسون يحذر أوروبا من أنه قد يتخذ خطوات من جانب واحد بشأن التجارة مع إيرلندا الشمالية

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من اتخاذ خطوات من جانب واحد لتغيير شروط التجارة البريطانية بعد "بريكست" ما لم يغير الاتحاد الأوروبي طريقة تطبيقها في إيرلندا الشمالية.

وجاءت تصريحات جونسون فيما أكدت حكومته أنها طلبت من الاتحاد الأوروبي تمديد فترة سماح لبعض القواعد المطبقة في المقاطعة البريطانية.

وتريد بريطانيا من الكتلة أن تؤجل مهلة محددة في نهاية الشهر من أجل بدء تطبيق نظام تجاري جديد حول اللحوم المبردة قد يؤدي إلى حظر واردات إلى إيرلندا الشمالية من منتجات مثل النقانق.

هذا واتفقت لندن والاتحاد الأوروبي على "بروتوكول" خاص لتنظيم التجارة في مرحلة ما بعد "بريكست" مع إيرلندا الشمالية كجزء من اتفاق خروج بريطانيا من الكتلة.

ومنذ بداية العام 2021، بقيت المنطقة فعليا ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة.

ويدور الخلاف بين لندن والاتحاد الأوروبي حول الترتيبات التجارية الخاصة بإيرلندا الشمالية والتي تنص على فرض ضوابط جمركية على البضائع التي تصل إلى المقاطعة من البر البريطاني.

ووضع البروتوكول لمنع ظهور "حدود صلبة" بين إيرلندا الشمالية التي لا تزال جزءا من المملكة المتحدة، وجارتها في الاتحاد الأوروبي جمهورية إيرلندا.

وفي وقت سابق، قال وزير بريكست ديفيد فروست أمام لجنة التدقيق البرلمانية إن تأخير بدء عمليات التحقق من اللحوم المبردة "سيوفر متنفسا للمناقشات الحالية... لمحاولة إيجاد حلول"، مضيفا: "لا نحرز تقدما كبيرا".

المصدر: "أ ف ب"