سيناتور أمريكي يحذر من جمع الصين الحمض النووي للاعبي الأولمبياد الشتوية

حذر السيناتور الجمهوري، توم كوتون، من احتمالية أن تحاول الصين جمع الحمض النووي للرياضيين خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بكين في العام 2022.

ودعا كوتون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ضمان حماية الرياضيين الأمريكيين الذين يتنافسون في الدورة، موضحا خلال رسالة مكتوبة للرئيس الأمريكي بأن الأولمبياد الشتوية ستشكل "تحديات فريدة لسلامة وأمن وخصوصية الأمريكيين الذين يحضرون منافسات الألعاب".

If the safety, security, and privacy of our athletes cannot be guaranteed, the United States must adopt a total and complete boycott of the Beijing Winter Olympics. pic.twitter.com/G6mmTLutmQ — Tom Cotton (@SenTomCotton) June 15, 2021

وقال إن الصين "تعتبر جمع الحمض النووي هدفا حيويا لجمع المعلومات الاستخبارية"، محذرا من أن المسؤولين يجب أن يكونوا على دراية بجهود الحكومة الصينية المحتملة للحصول على عينات من الرياضيين.

في حديثه بمجلس الشيوخ، دعا كوتون، المعروف بمواقفه المناهضة للصين، إلى مقاطعة أولمبياد بكين، " ما لم يتم ضمان سلامة وأمن وخصوصية رياضيينا".

المصدر: The Hill