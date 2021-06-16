فرنسا: اختلافات كبيرة لا تزال قائمة في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

قالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن اختلافات كبيرة لا تزال قائمة في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

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وأضافت أغنيس فون دير مول، المتحدثة باسم الوزارة في بيان "يجب اتخاذ قرارات شجاعة بسرعة لأن الوقت ليس في مصلحة أي طرف".

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال أمس الثلاثاء إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني يجب أن ينتظر تشكيل حكومة إيرانية جديدة.

المصدر: رويترز