توبيخ برلماني إستوني بسبب كلمة مهينة لأصحاب البشرة السمراء

قال أونو كاسكاتي النائب الإستوني عن حزب "إكرا" في اجتماع برلماني إن عدد السعاة السود يزداد في البلاد.

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وأشار البرلماني الإستوني إلى أنه بعد العمل سيتواصل "الزنوج" بالتأكيد مع الفتيات الإستونيات.

وتساءل كاسكاتي أمام النواب قائلا: "ما هو هدف حكومتكم في هذا المجال؟ هل تتركز في أن يستحيل شعبنا في المستقبل إلى السواد؟

ورد رئيس الوزراء بالقول إن كلمة "زنجي" مهينة، ولا يجب النطق بها في البرلمان، وحُرم النائب من قسم من المخصصات المالية اليومية.

المصدر: سبوتنيك