بوريل: على الاتحاد الأوروبي اعتماد "الرد والإكراه والحوار" معا بمواجهة روسيا .

رأى مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي اعتماد الرد والإكراه والحوار معا بمواجهة روسيا.

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وقال جوزيب بوريل إنه "لا يوجد الكثير من الأمل في تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في أي وقت قريب"، وجاء ذلك قبل نحو أسبوع من مناقشة زعماء التكتل البالغ عددهم 27 دولة سياسة الاتحاد المستقبلية تجاه روسيا.

وعلق بوريل على تقرير جديد أعدته المفوضية الأوروبية حول العلاقات المشحونة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، موضحا: "في ظل الظروف الحالية، يبدو أن الشراكة المتجددة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، التي تسمح بتعاون أوثق، تبدو بعيدة المنال".

المصدر: "فرانس برس" + "رويترز"