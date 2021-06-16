مسؤول فرنسي: باريس وشركاؤها يسعون لجمع مساعدات عاجلة للجيش اللبناني

قال مسؤول فرنسي، إن قوى عالمية ستسعى لجمع عشرات الملايين من الدولارات لتقديم مساعدة طارئة للجيش اللبناني، خلال اجتماع يوم غد الخميس، بهدف منع انهيار الجيش.

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وأكد مسؤول في وزارة القوات المسلحة الفرنسية للصحفيين، مشترطا عدم كشف هويته: "الجيش اللبناني هو العمود الفقري للبنان، ويضمن عدم تدهور الوضع الأمني في البلاد، لذا تمثل مساعدته في القيام بمهمته مصلحة مباشرة".

وأضاف المسؤول أن الدعم المتوقع هو مجرد حل مؤقت، وأن المؤتمر لن يسعى لدفع رواتب الجيش اللبناني، وإنما لتقديم مواد غذائية وإمدادات طبية وقطع غيار لعتاد الجيش، وحتى الوقود.

وردا على سؤال عما إذا كانت المبادرة الفرنسية يمكنها إنقاذ الجيش في الأجل الطويل، قال المسؤول: "عندما تكون في غرفة طوارئ بمستشفى، لا تفكر في كمية الدم التي ستحتاجها خلال شهرين أو ثلاثة، وهو نفس الأمر هنا".

وزار قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، فرنسا في مايو الماضي للتحذير من موقف لا يمكن استمراره في ظل انخفاض قيمة الرواتب انخفاضا حادا، مما دفع العديد من أفراد الجيش للعمل في وظائف إضافية أو إنهاء خدمتهم في الجيش.

المصدر: "رويترز"