السلطات التركية تكثف حملات التطعيم ضد كورونا

كثفت تركيا حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بعد اتفاق أبرم الشهر الماضي مع شركة "فايزر- بيونتك" للحصول على 90 مليون جرعة من اللقاح، مع خيار شراء 30 مليون جرعة أخرى.

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ووقف الأتراك في طوابير طويلة خارج مستشفيات وعيادات صحية بجميع أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء، لتلقي لقاح كورونا.

وأعلن وزير الصحة، فخر الدين قوجة، على موقع "تويتر" حصول المواطنين على 1.24 مليون جرعة في يوم واحد فقط، أمس الثلاثاء.

ومع وصول جرعات جديدة، أعلنت تركيا التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة هذا الأسبوع أن جميع العاملين المسجلين في نظام الرعاية الاجتماعية للدولة، وكذلك أي شخص يفوق عمره 40 عاما، مؤهلون للحصول على اللقاح.

ونظمت السلطات وحدات تلقيح متنقلة للمناطق الصناعية من أجل المساعدة في تسريع حملة التلقيح.

وحصل 14 مليون شخص على لقاحات بشكل كامل حتى الآن في تركيا، بينما تلقى 22 مليون شخص الجرعة الأولى.

وكانت وزارة الصحة التركية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيلها 5955 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عد الإصابات إلى مستوى 5.342.028 إصابة. و84 وفاة جديدة بكورونا، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا 48879 شخصا.

المصدر: أسوشيتد برس+TRT