دي مايو يستقبل قيس سعيد في زيارة الرئيس التونسي الأولى لإيطاليا

استقبل وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، في زيارته الأولى لإيطاليا.

وأشارت مذكرة مقتضبة صدرت عن وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن دي مايو، وقع مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، مذكرة تفاهم حول التعاون التنموي بين البلدين، وأكد على أن "تونس شريك استراتيجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​في القضايا المتعلقة بالهجرة والوضع في ليبيا".

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في وقت سابق أن زيارة الرئيس سعيد الرسمية لإيطاليا تجري بدعوة من الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، وبدأت اليوم وتستمر إلى يوم غد، وسيلتقي خلالها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الإيطاليين.

وأضافت الرئاسة التونسية: "ستمثل هذه الزيارة مناسبة متجددة لمواصلة بحث سبل تطوير آليات التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا في عدة مجالات، ومزيد من ترسيخ علاقات التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين الصديقين، وتعميق النقاش وتبادل وجهات النظر بشأن عدة ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: وكالة "آكي"