خبير: بوتين وبايدن قد يتفقان على صيغة جديدة للمفاوضات حول التسوية في شرق أوكرانيا

لم يستبعد خبير أوكراني أن تسفر قمة بوتين - بايدن في جنيف، اليوم الأربعاء، عن اتفاق الطرفين على صيغة جديدة للمفاوضات حول تسوية النزاع في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا.

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وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" اعتبر روسلان بورتنيك، مدير المعهد الأوكراني لتحليل وإدارة السياسة، أن كييف ستكون مضطرة لقبول مثل هذا العرض الروسي الأمريكي. وقال الخبير إن "كييف وسائر البلدان، من الصين إلى أوروبا، تنتظر بخشية هذا اللقاء. وأعتقد أن تفعيل الحوار حول دونباس في أعقاب هذا الحوار سيكون هو النتيجة الرئيسية بالنسبة لأوكرانيا. والأرجح أن تظهر صيغة تفاوضية جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا حول دونباس، والأرجح أن يتفق الطرفان على تفعيل الحوار حول التسوية السلمية" للنزاع في دونباس.

مع ذلك فقد اعتبر بورتنيك أن الحل السلمي للنزاع في جنوب شرق أوكرانيا (منطقة الدونباس) لا يزال في المستقبل، ولا ينبغي انتظار اتفاقات نهائية حول هذا الموضوع من قمة بوتين - بايدن.

واعتبر الخبير أنه لن يبقى أمام كييف سوى أن تقبل وتؤيد الجهود التفاوضية الجديدة التي ستعرضها عليها موسكو وواشنطن.

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن بلاده لن تسمح بعقد أي اتفاقات حول أوكرانيا دون أن تكون كييف طرفا فيها، بما في ذلك بقمة بوتين - بايدن المرتقبة.

ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان الروسي والأمريكي في جنيف، اليوم الأربعاء، القضايا المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي، ومحاربة جائحة كورونا، ومواجهة الجرائم في المجال السيبراني، وكذلك بعض القضايا الاقليمية، بما فيها الأوضاع في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط وإقليم قره باغ.

المصدر: "نوفوستي"