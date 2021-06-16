الكرملين لا يستبعد صدور وثائق ختامية مشتركة بعد القمة الروسية الأمريكية

لم يستبعد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن يسفر اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف اليوم الأربعاء عن صدور وثائق ختامية مشتركة.

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وأكد بيسكوف لوكالة "نوفوستي" الإخبارية الروسية، ردا على سؤال عن إمكانية صدور بيانات مشتركة في ختام القمة الروسية الأمريكية أنه لن تكون هناك وثائق تتطلب توقيع الرئيسين عليها قائلا: "التوقيع لا.. أما صدور (وثائق ما) فلا نستبعد ذلك". ونفى بيسكوف إمكانية صدور أي بيان حول موضوع الأمن السيبراني، مضيفا: "سنخبركم فهذا يتوقف عن سير المحادثات وعن قرار الرئيسين".

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وكان بيسكوف أكد أمس الثلاثاء أن بوتين وبايدن لا يخططان لتوقيع وثائق ما في ختام لقائهما في جنيف.

المصدر: "نوفوستي"