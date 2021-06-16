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انتهاء جولة محادثات على نطاق ضيق بين بوتين وبايدن في جنيف

الكرملين لا يستبعد صدور وثائق ختامية مشتركة بعد القمة الروسية الأمريكية

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الكرملين لا يستبعد صدور وثائق ختامية مشتركة بعد القمة الروسية الأمريكية
Sputnik Kirill Kalinnikov
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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لم يستبعد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن يسفر اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف اليوم الأربعاء عن صدور وثائق ختامية مشتركة.

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وأكد بيسكوف لوكالة "نوفوستي" الإخبارية الروسية، ردا على سؤال عن إمكانية صدور بيانات مشتركة في ختام القمة الروسية الأمريكية أنه لن تكون هناك وثائق تتطلب توقيع الرئيسين عليها قائلا: "التوقيع لا.. أما صدور (وثائق ما) فلا نستبعد ذلك". ونفى بيسكوف إمكانية صدور أي بيان حول موضوع الأمن السيبراني، مضيفا: "سنخبركم فهذا يتوقف عن سير المحادثات وعن قرار الرئيسين".

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وكان بيسكوف أكد أمس الثلاثاء أن بوتين وبايدن لا يخططان لتوقيع وثائق ما في ختام لقائهما في جنيف.

المصدر: "نوفوستي"

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