الصين تؤكد لأول مرة زيادة مستويات الإشعاع في محطة تايشان النووية

أكدت السلطات الصينية لأول مرة زيادة في مستويات الإشعاع بمحطة تايشان للطاقة النووية، وقالت وزارة البيئة في بيان اليوم الأربعاء إن السبب قد يكون تضرر قضبان الوقود في المحطة.

وورد في بيان الوزارة: "في الوقت الحالي، وأثناء عملية المراقبة والتحقق، تم تسجيل زيادة في مستوى النشاط الإشعاعي بوحدة الطاقة الأولى. ومع ذلك، لا تزال المحطة النووية تعمل مثل السابق في إطار المعايير الفنية المنصوص عليها، ووفقا لإجراءات السلامة".

وأوضح البيان أن "السبب الرئيس لزيادة مستوى الإشعاع في الحلقة الأولى من وحدة الطاقة الأولى هو تلف قضبان الوقود".

وكانت وزارة الخارجية الصينية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن الوضع الحالي لمحطة الطاقة النووية في تايشان يتوافق مع المعايير الفنية، مؤكدة أن الوضع الإشعاعي حول محطة الطاقة النووية طبيعي، وذلك بعد تقارير تحدثت عن تلقي الحكومة الأمريكية، الأسبوع الماضي، معلومات بشأن حدوث "تهديد إشعاعي" في محطة تايشان الصينية للطاقة النووية.

المصدر: تاس