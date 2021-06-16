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روحاني: مباحثات فيينا تشهد "اللمسات النهائية" وأدعو إلى المشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية

أخبار العالم

روحاني: مباحثات فيينا تشهد
Reuters Sputnik Photo Agency
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن "مباحثات الاتفاق النووي في فيينا تشهد اللمسات النهائية، على الرغم من البطء فيها".

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وفي سياق منفصل، دعا حسن روحاني الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن "مقاطعة الانتخابات ليس حلا، وأنه لا ينبغي تعريض الجمهورية لأي ضربات".

وقال روحاني: "حل المشكلات التي تعاني منها البلاد يكمن في المشاركة بالانتخابات"، مشددا على أن "تدني المشاركة في الانتخابات ليست في صالح النظام الإسلامي وإيران والمسؤولين".

المصدر: RT

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