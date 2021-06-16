الكرملين: لدى بوتين وبايدن نية للحوار رغم التصريحات الأمريكية المتضاربة

أكد الكرملين وجود نية حقيقية للحوار لدى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في قمتها المنعقدة اليوم الأربعاء في سويسرا، رغم مواقف متضاربة تطرحها واشنطن.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في حديث للقناة الأولى الروسية، قبل ساعات من بدء القمة في جنيف، أن الجانب الروسي لامس "خطابا إيجابيا" تمارسه واشنطن في بعض الحالات، لكن هناك أيضا "نبرات مؤيدة لضرورة الحديث مع موسكو من خلال الردع وأمور من هذا النوع".

وتابع: "لا نزال نسمع تصريحات تنص على أن موسكو ستضطر إلى دفع ثمن شيئ أو آخر. بطبيعة الحال لا يسهم كل ذلك في تخفيف الأجواء العامة، لكنني أكرر مرة أخرى أن لدى كلا الجانبين - لدى الرئيسين بوتين وبايدن - نية للحوار".

ولفت بيسكوف إلى أن روسيا والولايات المتحدة تحتاجان إلى بحث طيف واسع من المسائل بهدف إعادة تشغيل الأمور العملية بينهما، مضيفا: "لا بد من الجلوس حول طاولة التفاوض للكشف عن عمق الخلافات، وهذا ما سيحصل اليوم".

وقال: "يتخذ بوتين دائما مواقف واضحة فيما يخص "الخطوط الحمراء" بالنسبة لروسيا، لاسيما في مثل هذا الحوار الصعب كذلك الذي سيجريه اليوم مع بايدن".

ولفت المتحدث إلى عدم فرض أي قيود زمنية على الحوار بين بوتين وبايدن في جنيف، موضحا أن القمة ستنطلق بمحادثات بين الرئيسين بحضور وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن، ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيسان سيعقدان محادثات مغلقة "وجها لوجه".

وأكد لافروف أن مثل هذه المفاوضات ستنعقد إذا قرر بوتين وبايدن أن هذا الأمر مطلوب، مشيرا إلى أن أجندة القمة واسعة جدا ومن الصعب للغاية تعديلها كي لا يزيد الاجتماع عن أربع-خمس ساعات.

المصدر: "نوفوستي"