بعد أكبر توغل جوي قرب تايوان.. الصين تقول إنه كان يجب الرد على "التواطؤ"

قالت الصين اليوم إنها لا تتهاون مع تدخل قوى أجنبية بقضية تايوان وكان يجب عليها الرد على مثل هذا "التواطؤ"، وجاء ذلك بعد إعلان تايوان عن أكبر توغل لمقاتلات صينية بمنطقة دفاعها الجوي

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وقالت حكومة تايوان، التي تطالب بكين بالسيادة عليها، إن 28 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، تشمل مقاتلات وقاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية، دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية، أمس الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر زعماء مجموعة السبع الكبار، بيانا مشتركا يوم الأحد، انتقدوا فيه بكين بسبب مجموعة من القضايا، وأكدوا على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وهي تعليقات وصفتها الصين "بالافتراء".

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الصين، ما شياو قوانغ، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي، عما إذا كان النشاط العسكري الصيني يرتبط ببيان مجموعة السبع، إن "حكومة تايوان تتحمل مسؤولية التوترات".

وتعتقد الصين أن حكومة الجزيرة تعمل مع دول أجنبية من أجل الحصول على استقلال رسمي.

وقال ما شياو قوانغ: "لن نتهاون مطلقا مع محاولات السعي للاستقلال أو مع التدخل السافر في شؤون تايوان من جانب قوى أجنبية، لذا كان من الضروري الرد بقوة على أعمال التواطؤ هذه".

وحدث التوغل الصيني في نفس اليوم الذي قالت فيه البحرية الأمريكية إن مجموعة حاملة الطائرات "رونالد ريغان" دخلت بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال مسؤول بارز مطلع على خطط تايوان الأمنية إن المسؤولين التايوانيين يعتقدون أن الصين كانت توجه رسالة للولايات المتحدة أثناء مرور مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية في قناة باشي التي تفصل تايوان عن الفلبين وتؤدي إلى بحر الصين الجنوبي.

المصدر: رويترز