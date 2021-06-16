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ستولتنبيرغ: لا حديث عن عضوية أوكرانيا وجورجيا في الناتو

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ستولتنبيرغ: لا حديث عن عضوية أوكرانيا وجورجيا في الناتو
Reuters POOL
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
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أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ أن الحلف لا ينظر في الوقت الراهن في إمكانية تقديم خطة الحصول على العضوية لجورجيا وأوكرانيا.

وقال ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، يوم الثلاثاء، إن "ما يتصدر الاهتمام الآن هو الإصلاحات... وعندما يدور الحديث عن أوكرانيا وجورجيا، فإننا نعير الاهتمام لمدى تجاوبهم مع معايير الناتو".

وتابع: "ولذلك ندعم الجهود لمواصلة الإصلاحات وتحديث المؤسسات الدفاعية والأمنية (في البلدين)، وهذه أهم قضية نتحدث عنها".

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وأكد أن مدى استعداد أوكرانيا وجورجيا للانضمام إلى الناتو، سيحدده البلدان المذكوران والأعضاء الـ 30 في الحلف، مشيرا إلى أنه "من حقهما السيادي تقرير مصيرهما".

وأشار إلى أن مساعدة الناتو لأوكرانيا تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المدنية على القوات المسلحة، وأن الحلف يعمل مع السلطات في كييف لضمان إنجاز الإصلاحات بالكامل.

وشدد على أن منح أي دولة الخطة للحصول على العضوية يتطلب موافقة كافة الأعضاء الـ 30 في الناتو، وهذا لم يناقش خلال القمة الأخيرة للحلف، التي عقدت في بروكسل 14 و15 يونيو.

المصدر: "تاس"

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