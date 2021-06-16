مطلقة جيف بيزوس تعلن التبرع بـ2.7 مليار دولار لمنظمات مختلفة

أعلنت ماكنزي سكوت، مطلقة جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، عن قرارها التبرع بنحو 2.74 مليار دولار لـ 286 منظمة.

وكتبت سكوت في مدونتها الشخصية أنها قررت مع زوجها الجديد دان جيويت وفريق من الباحثين والمستشارين، منح التبرعات لـ286 منظمة غير ربحية تعليمية، ومنظمات لمكافحة التمييز الديني والعرقي، ومؤسسات ثقافية.

يذكر أن سكوت احتلت المركز الخامس عشر على قائمة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة عام 2019 بعد طلاقها من بيزوس وحصولها على ربع حصته في "أمازون".

المصدر: وكالات