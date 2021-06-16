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رئيس البرلمان الألماني: لقاء بوتين وبايدن بادرة أمل

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رئيس البرلمان الألماني: لقاء بوتين وبايدن بادرة أمل
Reuters MICHELE TANTUSSI
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اعتبر رئيس البرلمان الألماني (البوندستاغ) فولفغانغ شويبليه اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن "بادرة أمل".

وقال شويبليه في تصريح لمجموعة "فونكيه" الإعلامية إن "لقاء بوتين وبايدن وحديثهما يعتبر بادرة أمل. ويسرنا أن يكون لدينا في شخص بايدن شريك يدرك مسؤولية الولايات المتحدة عن عدم فقدان العالم استقراره".

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وأشار إلى أن "روسيا دولة كبيرة ومهمة، ويجب التعاون معها على أساس مبادئ الاحترام من أجل البحث عن الحلول في المجالات مثل المناخ والاستقرار ومحاربة الجوع".

وأضاف أنه يجب أيضا التعبير عن الموقف المختلف عن موقف روسيا بشأن القضايا الأخرى مثل الوضع في بيلاروس وأوكرانيا.

يذكر أن الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن سيعقدان بجنيف يوم 16 يونيو أول لقاء لهما منذ تولي بايدن الرئاسة الأمريكية في يناير الماضي.

المصدر: "تاس"

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