سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة: قوات إريتريا ستغادر إقليم تيغراي قريبا

قال سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تاي أتسكي سيلاسي أمدي، يوم الثلاثاء، إن الحكومة الإثيوبية تتوقع أن تغادر القوات الإريترية إقليم تيغراي قريبا.

وأضاف: "هناك التزام من حكومتي، وقد أوضح الإريتريون ذلك أيضا، أن الأمر يتعلق بتسوية بعض القضايا الفنية والإجرائية. ونتوقع أن تغادر قريبا بالتأكيد".

وكانت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربارا وودوارد، قالت الثلاثاء إنه يتعين على القوات الإريترية الانسحاب من منطقة تيغراي في إثيوبيا "دون تأخير".

واندلع القتال بإقليم تيغراي في نوفمبر بعد أن اتهمت الحكومة الإثيوبية الحزب الحاكم المحلي "جبهة تحرير تيغراي الشعبية" بمهاجمة قاعدة عسكرية إقليمية لسرقة أسلحة وتقديمها للميليشيات المناهضة للحكومة.

وفي أواخر 2020، قال زعيم "جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي"، ديبريتسيون غبريمايكل، إن إريتريا، التي كانت في حالة حرب مع إثيوبيا حتى عام 2018، أرسلت قوات عبر الحدود لدعم القوات الحكومية الإثيوبية.

المصدر: وكالات