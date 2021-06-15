بريطانيا: على القوات الإريترية الانسحاب من إقليم تيغراي دون تأخير

قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربارا وودوارد، إنه يتعين على القوات الإريترية الانسحاب من منطقة تيغراي في إثيوبيا "دون تأخير".

وأوضحت خلال إفادة صحفية يوم الثلاثاء أن بلادها دعت القوات الإريترية إلى الانسحاب في شهر مارس المنصرم، مضيفة "الآن نحن في شهر يونيو ولا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير."

في وقت سابق من الثلاثاء، ناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في منطقة تيغراي التي تواجه المجاعة، حيث تم إتلاف المحاصيل خلال الصراع القائم.

واندلع القتال بإقليم تيغراي في نوفمبر بعد أن اتهمت الحكومة الإثيوبية الحزب الحاكم المحلي "جبهة تحرير تيغراي الشعبية" بمهاجمة قاعدة عسكرية إقليمية لسرقة أسلحة وتقديمها للميليشيات المناهضة للحكومة.

وفي أواخر 2020، قال زعيم "جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي"، ديبريتسيون غبريمايكل، إن إريتريا، التي كانت في حالة حرب مع إثيوبيا حتى عام 2018، أرسلت قوات عبر الحدود لدعم القوات الحكومية الإثيوبية.

المصدر: وكالات