إيران.. القبض على شاب صيني نشر صور فتيات إيرانيات وقصة العلاقة معهن!

ألقت الشرطة الإيرانية القبض على شخصين على خلفية "فضيحة" الفيديوهات التي نشرها شاب صيني لفتيات إيرانيات وسببت جدلا اجتماعيا كبيرا في الجمهورية الإسلامية.

ونشر الشاب الصيني مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن لقاءاته مع فتيات في الجمهورية الإسلامية. وأشار في الفيديو، من بين أمور أخرى، إلى "سهولة الوصول" للفتيات الإيرانيات. بالإضافة إلى ذلك، نشر صورا للعديد من النساء.



وأثار الحادث رد فعل عنيفا في مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية. بعد ذلك أزال الصيني الفيديو والصور، واعتذر عن الحادث.



رغم ذلك، قال المدعي العام لمدينة كاشان روح الله دهقاني إن السلطات الإيرانية عثرت على المواطن صيني واحتجزته.



وأشار الممثل الرسمي للمحكمة العليا الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم، إلى أنه تم اعتقال شخصين في هذه القضية.



وقال "بالتعاون مع أجهزة الأمن، بما في ذلك شرطة الجرائم الإلكترونية، كان من الممكن التعرف على هذا الشخص، وكذلك العثور على شريكه واعتقاله". في الوقت نفسه، لم يحدد إسماعيلي الدولة التي ينتمي إليها شريك الصيني المشتبه به.



وأضاف أن "المدعى عليه من الصين أفرج عنه بكفالة لكنه منع من المغادرة لذلك لن يتمكن من مغادرة إيران حتى المحاكمة".



ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية عن اسم المواطن الصيني، ولكن تم نشر صورته.

المصدر: صفحة "المناوب الإيراني" على تلغرام