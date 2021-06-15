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البرازيل تسجل 2468 وفاة بفيروس كورونا وأكثر من 80 ألف إصابة جديدة

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البرازيل تسجل 2468 وفاة بفيروس كورونا وأكثر من 80 ألف إصابة جديدة
Reuters CARLA CARNIEL
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 2468 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا و80609 إصابات جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وبالتالي وصلت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البرازيل، يوم الثلاثاء، إلى 490 ألفا و696 شخصا.

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وسجلت البلاد ما مجموعه 17 مليونا و533 ألفا و221 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء في العام الماضي.

وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند، إضافة إلى تسجيلها ثاني أكبر حصيلة وفيات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"

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