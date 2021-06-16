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الرئيس البرازيلي يهدد باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون بشأن "جواز سفر كوفيد-19"

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الرئيس البرازيلي يهدد باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون بشأن
Reuters /FW1F/Jane Wardell
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
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هدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، يوم الثلاثاء، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون تتم مناقشته حاليا في البرلمان ويتعلق بـ"جوازات سفر كوفيد -19".

ويقترح مشروع القانون "شهادة تطعيم"، ستسمح للمواطنين الذين تلقوا اللقاح بالمشاركة في مختلف الأحداث الرياضية والثقافية والرحلات البحرية والمتنزهات الوطنية.

ونقلت صحيفة "أو جلوبو" عن بولسونارو قوله: "لا أعتقد أن (القانون) سيمرر في الكونغرس. إذا تم تمريره فسوف أعارضه".

واتُهم بولسونارو مرارا بالتقليل من مخاطر الوباء وتحدى قيود فيروس كورونا على الرغم من أنه أصيب بالفيروس في الصيف الماضي.

المصدر: وكالات

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