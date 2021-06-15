بايدن يرشح توماس نايدس سفيرا جديدا لدى إسرائيل

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رشح نائب وزير الخارجية الأسبق توماس نايدس لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل خلفا لدايفيد فريدمان.

هذا ونشر البيت الأبيض أسماء السفراء المرشحين لدى سريلانكا وغامبيا وباراغواي والمكسيك وكوستاريكا و"الناتو" وممثل الولايات المتحدة في مجلس سلامة الطيران المدني الدولي.

وهم على التوالي: جولي تشانغ، شارون كرومير، تروي فيتريل، مارك أوستفيلد، كين سالازار، جوليان سميث، سي بي سولنبيرغ الثالث، وسينثيا آن تيليس.

المصدر: RT