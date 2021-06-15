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رئيسا روسيا وسويسرا يبحثان الوضع في أوكرانيا وقره باغ

أخبار العالم

رئيسا روسيا وسويسرا يبحثان الوضع في أوكرانيا وقره باغ
Reuters DENIS BALIBOUSE
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أعلن وزير الخارجية السويسري إيغناتزيو كاسيس أن مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسويسري غي برميلان ستتناول الوضع في أوكرانيا ونزاع قره باغ.

وقال كاسيس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السويسري، اليوم الثلاثاء: "سنتطرق إلى قضايا قره باغ وبالطبع سنتحدث عن أوكرانيا".

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار القائم في قره باغ حاليا تم إحلاله بفضل الجهود الروسية.

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يذكر أن منطقة قره باغ شهدت تصعيدا للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان في الخريف الماضي، لكن الجانبين تمكنا من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بوساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 9 نوفمبر الماضي.

ويأتي لقاء الرئيسين الروسي والسويسري عشية القمة المرتقبة بين فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في سويسرا يوم الأربعاء 16 يونيو.

المصدر: "نوفوستي"

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