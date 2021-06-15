الاتحاد الأوروبي ينسق حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروس غدا الأربعاء

أشار برنامج أعمال مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أن دول الاتحاد ستنسق يوم الأربعاء 16 يونيو حزمة جديدة، هي الرابعة من نوعها، من العقوبات ضد بيلاروس.

وحسب البرنامج، فإن القرار بشأن القيود الخاصة ببيلاروس ستتخذه لجنة المندوبين الدائمين للدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد.

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وكانت مصادر أوروبية قد أفادت بأنه من المتوقع إدراج نحو 80 شخصا و7 كيانات على قائمة العقوبات الأوروبية ضد بيلاروس.

وستدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري في 21 يونيو الجاري.

وكان المسؤولون الأوروبيون يعملون على صياغة عقوبات جديدة ضد بيلاروس منذ فترة طويلة، لكنهم قرروا الإسراع بذلك على خلفية حادث هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك واعتقال السلطات البيلاروسية للناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش.

ويتهم الاتحاد الأوروبي سلطات بيلاروس بانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضة، واعتبر الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو العام الماضي "غير حرة وغير نزيهة".

المصدر: "تاس"