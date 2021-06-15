همتي: سنبذل جميع الجهود لرفع العقوبات وتطبيع العلاقات مع دول مجموعة (5+1)

أكد المرشح الرئاسي الإيراني عبد الناصر همتي، أنه سيبذل جميع الجهود لرفع العقوبات عن بلاده وتطبيع العلاقات مع دول مجموعة (5+1) في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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وقال همتي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء: "سأقوم في حال حصولي على ثقة الشعب وفوزي في الانتخابات ببذل جميع الجهود لرفع العقوبات وتطبيع العلاقات مع دول مجموعة (5+1)"، لافتا أن "قسما لا بأس به من المشكلات الاقتصادية الإيرانية ناتج عن العقوبات وضعف العلاقات السياسية والاقتصادية الإيرانية مع بعض الدول".

وأضاف همتي "سيكون هناك مسألة مهمة للغاية في حال فوزي، تتمثل في استمرار سياسات جمهورية إيران الإسلامية في إرساء الأمن المستدام في المنطقة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن نظرته للغرب "لن تخرج أبدا عن إطار المصالح الوطنية الإيرانية والاستفادة من الطاقات الموجودة لتحسين العلاقات السياسية وتطوير العلاقات الاقتصادية".

وأوضح رئيس البنك المركزي الإيراني السابق عبد الناصر همتي، أن بلاده يمكنها تأمين قسم من احتياجاتها الفنية والأسلحة من روسيا بأسعار أرخص من دول أخرى.

وقال "يمكن لروسيا أن تكون سوقا جيدا للمنتجات الإيرانية، ونحن أيضا يمكننا تأمين قسم من احتياجاتنا الفنية والأسلحة من روسيا بأسعار أرخص من دول أخرى".

وتابع: "سيستمر تطوير العلاقات بين موسكو وطهران في عهد الحكومة المقبلة، وتستطيع روسيا أن تفي دورا هاما في تحقيق إيران لأهدافها الدولية"، مضيفا "تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشرق بمحورية روسيا والصين، سيكون أحد الأهداف الاستراتيجية لحكومتي في حال فوزي بالرئاسة".

وأضاف: "سأتعهد بأن أزيد مصالح الشعب الإيراني إلى حدها الأقصى من خلال تطوير العلاقات مع روسيا وباقي الدول والشركاء التجاريين لإيران".

وأوضح: "لا يجب أن تقتصر رؤيتنا لروسيا ضمن إطار تطوير العلاقات السياسية والإقليمية، وإنما يجب أيضا زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية لتكون على جميع العلاقات على سوية واحدة".

وأردف: "سيكون هناك مسألة مهمة للغاية في حال فوزي، تتمثل في استمرار سياسات جمهورية إيران الإسلامية في إرساء الأمن المستدام في المنطقة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن نظرته للغرب "لن تخرج أبداً عن إطار المصالح الوطنية الإيرانية والاستفادة من الطاقات الموجودة لتحسين العلاقات السياسية وتطوير العلاقات الاقتصادية".

وهمتي، رئيس البنك المركزي الإيراني السابق، أحد مرشحي الرئاسة الحاليين السبعة، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران في 18 يونيو الحالي.

المصدر: "سبوتنيك"