أحد مقتحمي مبنى الكابيتول يعلن ترشحه للكونغرس الأمريكي

ذكرت شبكة nbc news الأمريكية أن رجلا من نيو هامبشاير تم اتهامه باقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي، أعلن ترشيح نفسه لعضوية الكونغرس.

وقال جيسون ريدل للشبكة إنه "على المدى الطويل، إذا كنت تترشح لمنصب، فإن أي اهتمام هو اهتمام جيد، لذلك أعتقد أن ذلك سيساعدني"، مشيرا إلى أنه ينافس النائبة آن كوستر في الانتخابات النصفية لعام 2022.

وعندما تم التوضيح لريدل أن كوستر تمثل منطقة الكونغرس الثانية في نيو هامبشاير في واشنطن، قال ريدل: "أوه، حسنا، اعتقدت أن آن كانت ممثلة للولاية.. أعتقد أنني يجب أن أترشح لهذا المنصب إذا!".

Jason Riddle 32, ‘chugged wine’ at the Senate and stole a book. He’s planning a run to represent NH second district in 2022. “If you’re running for office, any attention is good attention, so I think it will help me.” pic.twitter.com/dnUKFGjQ9g — Hoodlum 🇺🇸 (@NotHoodlum) June 14, 2021

وأشار ريدل، وهو مؤيد قوي للرئيس السابق دونالد ترامب، إلى أنه دخل مبنى الكابيتول في 6 يناير وشرب زجاجة نبيذ وجدها في مكتب أحد أعضاء مجلس الشيوخ، والتقط صورة تذكارية.

وأضاف: "على الرغم من مشاكلي القانونية المستمرة، من المفترض أن أعيش حياتي بالطريقة التي أريدها، وأريد أن أفعل ذلك ، فلماذا لا؟".

يذكر أنه تم القبض عليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في فبراير ووجهت إليه تهمة دخول إلى مبنى يمنع الدخول إليه عن عمد والاقتحام ووالسلوك الفوضوي على أراضي الكابيتول وسرقة ممتلكات حكومية.

كما أن ريدل ممنوع من الذهاب إلى العاصمة بسبب التهم المعلقة ضده ولديه جلسة استماع في المحكمة الشهر المقبل.

المصدر: nbc news