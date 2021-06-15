ميشيل: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا على تفعيل الترويج لقيمهما في العالم

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا خلال قمتهما في بروكسل، اليوم الثلاثاء، على تفعيل "الترويج لقيمهما المشتركة" عبر العالم.

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وخلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب القمة، قال ميشيل: "لقد أكدنا طموحاتنا لدعم قيمتينا الرئيسيتين هما الديمقراطية وسيادة القانون، والترويج لهما ضمن المنظومة الدولية".

ووفقا لرئيس المجلس فقد بذل الفريقان الأوروبي والأمريكي، على مدار الأشهر الأخيرة، جهودا كبيرة لبلورة "الميلاق الأساسي" بين الطرفين، وقد توج هذا العمل "بنتائج رائعة".

وأضاف ميشيل إلى أن الطرفين اعتزما، بالإضافة إلى قرارهما توقيع "الميثاق الأساسي" للعلاقات بين ضفتي الأطلسي، الوصول إلى تحصين 75% من سكان المعمورة ضد فيروس كورونا بنهاية العام المقبل.

كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي عن خطط الاتحاد والولايات المتحدة لإنشاء فريق عمل مكلف بتنسيق جهودهما في مكافحة التغير المناخي.

من جهتها، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن أكد خلال القمة "عودة أمريكا" بصفتها شريكا وحليفا للاتحاد الأوروبي، فهو "أكد أننا حليفان ونتقاسم نفس الرؤى والقيم".

المصدر: "تاس"