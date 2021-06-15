إيران لـ"الناتو" وG7: بدلا من إلقاء المحاضرات على الآخرين التزموا بالقانون الدولي

توجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده إلى حلف الناتو ومجموعة الدول السبع، قائلا: "بدلا من إلقاء المحاضرات على الآخرين، التزموا بالقانون الدولي".

وقال زاده في تغريدة عبر "تويتر" إنه "نظرا لسجل كارثي في ​​منطقتنا، ليس لدى حلف الناتو ومجموعة الدول السبع مكانة عالية للوعظ، خصوصا إيران التي تشكل مرساة للسلام والأمن في المنطقة".

واعتبر أن "مساواة المظلومين والمفسدين تدل فقط على نهج معيب ومسيّس"، مضيفا: "بدلا من إلقاء المحاضرات على الآخرين، التزموا بالقانون الدولي".

W/ a disastrous record in our region, NATO & G7 have no high ground to preach from—particularly to Iran as an anchor of peace & security in the region



Equating aggrieved & spoiler only indicative of a flawed & politicized approach



Instead of lecturing others, abide by int'l law — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) June 15, 2021

المصدر: RT