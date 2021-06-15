الجيش الأمريكي: أكملنا عملية الانسحاب من أفغانستان بنسبة تجاوزت 50%

أفادت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بأن عملية انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان اكتملت بنسبة تجاوزت 50%.

وجاء هذا الإعلان في بيان القيادة الذي يتم تحديثه ونشره بشكل أسبوعي على موقع "تويتر".

وأوضحت القيادة أنها سلمت رسميا 6 منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية، فضلا عن 14379 قطعة من المعدات التي سيتم تدميرها.

وأشارت إلى أنها "لن تقوم بتحديث النسبة المئوية لعملية الانسحاب من الآن فصاعدا لأسباب تتعلق بأمن العمليات والحفاظ على سلامة القوات".

يذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت أنها ستسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان دون شروط بحلول شهر سبتمبر.

بيان رقم (20210615-03) الصادر بتاريخ (15 يونيو/حزيران 2021) من القيادة المركزية الأميركية، والذي يتضمن معلومات مستكملة عن سير عملية مغادرة القوات الأميركية من #أفغانستان ،والذي يتم تحديثه ونشره بشكل أسبوعي pic.twitter.com/uEn6SLzmoo — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 15, 2021

المصدر: RT