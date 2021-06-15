مبعوث الأمم المتحدة لليمن: طرفا الصراع لم يتجاوزا خلافاتهما بعد

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لمجلس الأمن الدولي، بخصوص النزاع في اليمن، إن "طرفي الصراع لم يتجاوزا خلافاتهما بعد".

إقرأ المزيد

وأضاف غريفيث المنتهية ولايته، خلال آخر إحاطة يقدمها للمجلس الذي يضم 15 دولة: "أتمنى جدا جدا بالفعل، أن تؤتي الجهود التي بذلتها سلطنة عمان وآخرون، لكن سلطنة عمان على وجه الخصوص، ثمارها بعد زيارتي لصنعاء والرياض".

وأكد مكتب غريفيث في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأممي في إحاطته لـ مجلس الأمن، أشار إلى أن "الأطراف لم تتمكن من الاتفاق، فبينما يصر أنصار الله على اتفاقية منفصلة حول الموانئ والمطار كشرط مسبق لمحادثات وقف إطلاق النار والعملية السياسية، تصر الحكومة اليمنية على تطبيق كافة الإجراءات كحزمة واحدة، بما فيها بدء وقف إطلاق النار".

في إحاطته لـ #مجلس_الأمن، أشار غريفيث إلى أن الأطراف لم تتمكن من الاتفاق. فبينما يصر أنصار الله على إتفاقية منفصلة حول الموانئ والمطار كشرط مسبق لمحادثات وقف إطلاق النار والعملية السياسية، تصر الحكومة اليمنية على تطبيق كافة الإجراءات كحزمة واحدة، بما فيها بدء وقف إطلاق النار. — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) June 15, 2021

ومن المقرر أن يصبح غريفيث مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة الشهر المقبل.

المصدر: "تويتر" + "رويترز"