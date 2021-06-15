تايوان: الصين تنفذ أكبر توغل جوي في منطقة دفاعنا الجوي بـ28 طائرة حربية

أكدت تايوان، اليوم الثلاثاء، أن 28 طائرة من القوات الجوية الصينية، تشمل مقاتلات وقاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية، دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية، كأكبر توغل من نوعه حتى الآن.

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وأشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أنها أرسلت طائرات مقاتلة لاعتراض وإبعاد الطائرات الصينية، وأنه تم نشر أنظمة صاروخية لمراقبتها، في حين لم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بيانا مشتركا، يوم الأحد الماضي، انتقدوا فيه الصين بسبب مجموعة من القضايا، وأكدوا على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وفي وقت سابق، كانت الصين قد وصفت تلك المهام بأنها ضرورية لحماية سيادة البلاد والتعامل مع "التواطؤ" بين تايبه (عاصمة تايوان) وواشنطن.

المصدر: "رويترز"