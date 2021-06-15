الشرطة الإسرائيلية تكشف مسار "مسيرة الأعلام" المقررة اليوم وتفاصيلها

كشفت الشرطة الإسرائيلية أنها أتمت استعداداتها لتأمين "مسيرة الأعلام" بمشاركة نحو 2500 عنصر، والتي ستكون حوالي الساعة الـ05:30 من عصر اليوم الثلاثاء.

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وحول مسار المسيرة وتفاصيلها، قالت الشرطة الإسرائيلية:

"- سيتجمع المشاركون ويقدر عددهم بالآلاف أو قد يصلون إلى عشرات الآلاف.. لا أحد يعلم.

- الانطلاق من مبنى وزارة "المعارف"، ثم يصلون باب العامود للرقص بالأعلام، لن يدخلوا إلى البلدة القديمة من باب العامود، بل سيتوجهون إلى باب الخليل، ومن باب الخليل إلى حائط البراق.

- متوقع إغلاق طرقات في محيط باب العامود، وإجبار التجار على إغلاق محالهم التجارية قبل المسيرة بساعتين على الأقل".

وبالرغم من "الغضب العارم" لدى الفصائل الفلسطينية، تنطلق اليوم مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس، للقوميين اليهود المتطرفين، في خطوة تخاطر بتأجيج التوتر مع الفلسطينيين.

المصدر: RT