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الشرطة الإسرائيلية تكشف مسار "مسيرة الأعلام" المقررة اليوم وتفاصيلها

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الشرطة الإسرائيلية تكشف مسار
Reuters NIR ELIAS
مواطنون يحملون الأعلام الإسرائيلية في القدس
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كشفت الشرطة الإسرائيلية أنها أتمت استعداداتها لتأمين "مسيرة الأعلام" بمشاركة نحو 2500 عنصر، والتي ستكون حوالي الساعة الـ05:30 من عصر اليوم الثلاثاء.

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بالرغم من الدعوات إلى
بالرغم من الدعوات إلى "الغضب والاستنفار".."مسيرة الأعلام" الإسرائيلية تنطلق اليوم في القدس

وحول مسار المسيرة وتفاصيلها، قالت الشرطة الإسرائيلية: 

"- سيتجمع المشاركون ويقدر عددهم بالآلاف أو قد يصلون إلى عشرات الآلاف.. لا أحد يعلم.

- الانطلاق من مبنى وزارة "المعارف"، ثم يصلون باب العامود للرقص بالأعلام، لن يدخلوا إلى البلدة القديمة من باب العامود، بل سيتوجهون إلى باب الخليل، ومن باب الخليل إلى حائط البراق.

- متوقع إغلاق طرقات في محيط باب العامود، وإجبار التجار على إغلاق محالهم التجارية قبل المسيرة بساعتين على الأقل".

وبالرغم من "الغضب العارم" لدى الفصائل الفلسطينية، تنطلق اليوم مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس، للقوميين اليهود المتطرفين، في خطوة تخاطر بتأجيج التوتر مع الفلسطينيين.

المصدر: RT

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