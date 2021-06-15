بالفيديو.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة عضو الليكود المتعصب يهودا غليك

بدأ عدد من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، بالاحتفال في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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وشهد المسجد الأقصى صباح اليوم، اقتحامات من قبل مستوطنين إسرائيليين، بينهم عضو الليكود المتعصب، يهودا غليك.

من جانبها، أوضحت الشرطة الإسرائيلية أنها أتمت استعداداتها لتأمين مسيرة الأعلام اليوم بمشاركة نحو 2500 عنصر، والتي ستكون حوالي الساعة 05:30 عصرا (بالتوقيت المحلي).

إذ أنه بالرغم من "الغضب العارم" لدى الفصائل الفلسطينية، تنطلق اليوم مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس، للقوميين اليهود المتطرفين، في خطوة تخاطر بتأجيج التوتر مع الفلسطينيين.

المصدر: RT