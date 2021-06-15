معهد ووهان ينفي صحة التقارير التي ترجح احتمال تسرب فيروس كورونا من المختبر

نفت أحد أبرز علماء الفيروسات في معهد ووهان الصيني، لعلم الفيروسات، شي تشنغ لي، صحة التقارير التي تحدثت عن تسرب فيروس كورونا من مختبر المعهد.

وقالت شي تشنغ لي المختصة في علم الفيروسات بمعهد ووهان، في حديث صحفي مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه لا يوجد دليل على ذلك.

وأضافت: "كيف يمكنني تقديم دليل على شيء ما، عندما لا يوجد دليل ... لا أعرف كيف توصل العالم إلى هذا، يلقون باستمرار بالذنب على العلماء الأبرياء".

وقد ظهر فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان الصينية العام الماضي، قبل أن تنتقل العدوى ويتفشى في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: نوفوستي